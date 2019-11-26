Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan tablosu..
Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Heyecan dolu dakikaların eksik olmadığı program Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Kaynanalar hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden verdikleri puanlar ile haftanın ilk gününde Elif'i birinci yaptılar. Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi kim oldu? merak ediliyor. İşte yanıtı..
Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi kim oldu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan fenomen programda gelinler günün lideri olabilmek için mücadele etti. Gelinler bugün ise Karadeniz yöresine ait hamsili pilav için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi kim oldu? merak ediliyor. İşte yanıtı..
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GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta 26 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU
GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM
Günün en düşük puanını alan gelini yani 25 Kasım'ı sonuncu sırada tamamlayan isim 6 puanla Melike oluyor.
Melike'nin ardından günün düşük puanını elde eden ikinci gelini 10 puanla Aydan olarak açıklandı.
Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının kazananı olan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Duygu ise 15 puan elde ederek ikinci oluyor.