Gelinim Mutfakta 25 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan tablosu..
Gelinim Mutfakta 25 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştrılıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta tüm hzııyla devam ediyor. Kanal D’nin sevilen yarışmasında bugün Fatih Ürek, Pelin'in yemeğini yaparken hata yaptığını söylüyor. Gelinim Mutfakta 25 Aralık birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Gelinim Mutfakta 25 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek’in sunduğu Gelinim Mutfakta programında gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan kişi çeyrek altının da sahibi oluyor. Dün günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 17 puanla Aydan oldu. Gelinim Mutfakta 25 Aralık birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
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GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 25 birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU
Günün en düşük puanını alan gelini yani salıyı sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 6 puanla Elif oluyor.
Elif'in ardından en düşük puanı elde eden ikinci gelin ise 8 puanla Gonca olarak açıklandı.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 17 puanla Aydan oluyor. Diğer yarışmacı ise 12 puanla günü tamamlıyor.
GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU
Haftanın ilk gününde 3 yarışmacının aynı puanı elde etmesiyle birlikte birincilik için kura çekildi. Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Pelin oldu.
Günün en yüksek puanını alan gelinler ise Elif, Aydan ve Goncagül 12'şer puan alıyor. Yapılan üçlü kura sonrasında ise Aydan çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.