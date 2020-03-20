Gelinim Mutfakta 20 Mart Cuma günü birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 20 Mart Cuma birincisi belli oldu mu? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programını Fatih Ürek sunuyor. Gelinim Mutfakta 20 Mart Cuma günü kim elendi? 5 gün boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği koluna takarken, en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide de yarışmaya veda ediyor. Kazanan yarışmacı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Mart Cuma günü 5 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz açıklanmadı. Hafta birincisi belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

20 Mart Cuma gününün eleneni henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Her gün büyük bir heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12:30'da başlıyor.