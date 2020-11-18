Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi her gün açıklanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacısı çeyrek altını alırken haftanın sonunda 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugün yayınlanan bölümde İlayda'nın kardeşiyle duygusal anları ekran başındakileri hüzne boğdu. Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu, program sunucusu Onur Bütüktopçu tarafından açıklanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. 18 Kasım puan durumu şu şekilde:



İlayda: 21

Gizem: 19

Elif: 13

Didem: 7

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GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu belli oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin İlayda olarak seçildi.