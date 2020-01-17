Gelinim Mutfakta 17 Ocak kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Ocak kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşanıyor. Heyecanın tavan yaptığı haftanın finalinde 5 altın bileziği alan isim belli olacak. En düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta 17 Ocak kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 17 Ocak eleneni ve haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanlı Aleyna oluyor. Aleyna'dan sonra en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Betül oluyor.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Burçin oldu. Elif ise 16 puanla günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK PUAN DURUMU

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Elif oldu. Aleyna ise 15 puan alarak bir puanla ikinci oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Betül oluyor. Betül'ün ardından en düşük puanı alan ikinci gelin ise 9 puanla Burçin olarak belirlendi.

GELİNİM MUTFAKTA 14 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Elif olarak belirlendi. 14 Ocak Salı gününün en yüksek puanını alan gelinleri ise 14 puanla Aleyna ve Betül oluyor. Yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek altına kavuşan yarışmacı ise Betül oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 12 puanla Elif ve Burçin oluyor. Çeyrek altınını alan isim ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı 14 puanla Betül oluyor. Aleyna ise 13 puan elde ederek günü ikincilikle tamamlıyor.

