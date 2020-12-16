Gelinim Mutfakta 16 Aralık puan durumu ekrana verilince çeyrek altını alan isim açıklanmış olacak. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programın sunucusu Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta 16 Aralık puan durumlarını açıklıyor. Türkiye'nin en çok altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta'da gelineler bugün hamsili pilav yaparak yüksek puan almaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Aralık puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta 16 Aralık puan durumu günün sonunda Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.

Hamsili pilav nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta hamsili pilav tarifi, malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. 14 Aralık Salı günü Aysun en yüksek puanı alarak 1. olmuştu.