Gelinim Mutfakta 15 Ocak birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta 15 Ocak birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da gelinler hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda en az ve en çok puanı alan kişiler açıklanıyor. Gelinim Mutfakta 15 Ocak birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 15 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 14 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Elif olarak belirlendi. 14 Ocak Salı gününün en yüksek puanını alan gelinleri ise 14 puanla Aleyna ve Betül oluyor. Yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek altına kavuşan yarışmacı ise Betül oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 12 puanla Elif ve Burçin oluyor. Çeyrek altınını alan isim ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı 14 puanla Betül oluyor. Aleyna ise 13 puan elde ederek günü ikincilikle tamamlıyor.