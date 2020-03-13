Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma günü birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim birinci oldu? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programından yaşanan gelişmeler araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma günü kim elendi? 5 gün boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği koluna takarken, en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide de yarışmaya veda ediyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

13 Mart Cuma günün birinci henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

13 Mart Cuma gününün elenin gelin ve kayın validdesi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nefeslerin tutulduğu, rekabetçi ruhların öne çıktığı, şok açıklamaların yer alacağı Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12:30'da başlıyor.