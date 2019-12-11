Gelinim Mutfakta 11 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu sizlerle..

Gelinim Mutfakta 11 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışma programında hafta içi her gün yarışmacılar en güzel tarifleri yapmaya çalışıyor. Kayınvalideler ise puan veriyor. Gelinim Mutfakta dünkü bölümünde günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 18 puanla Aydan oluyor. Gelinim Mutfakta 11 Aralık birincisi kim oldu? diye araştıran izleyiciler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 11 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını elde eden isim 7 puanla Elif oluyor.

Günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 18 puanla Aydan oluyor. 2 puanı kırılan Aydan 16 puana düşüyor.

11'er puan alan Yağmur ve Buse ise ikinci ve üçüncü oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Buse , günün en düşük puanını alan ikinci gelini 7 puanla Aydan oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Elif oldu. Yağmur 14 puanla ikinci oldu.