Gelin adayı Sinem Umaş'ın evinde düdüklü tencere patladı

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Sinem Umaş, köpeklere yardım etmeye çalışırken ölümden döndü. Düdüklü tencerenin patlamasıyla Umaş, vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kolları ve bacakları yanan Sinem, yaşadığı korkuyu da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Umaş, vücudunun yanan bölgelerinin fotoğraflarını "Köpeklere kemik kaynatayım dedim. Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notuyla paylaştı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Fotoğrafını yayınladığı için tepki çeken Umaş, gelen eleştirilere de "Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlüleri herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.

İşte ölümden dönen Sinem Umaş'ın fotoğrafları...