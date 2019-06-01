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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 01:21

Gelibolu'da üretecek Komşu'da satacak

Gelibolu'da üretecek Komşu'da satacak

Organik tarıma merak saran oyuncu Burak Hakkı, kız arkadaşı Hara Pappa’nın sayesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri Yunanistan’a satacak.

Oyuncu Burak Hakkı, yıllardır hayalini kurduğu Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi'ndeki Güneyli Köyü’nde 300 bin dolara satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı. 2017’den beri Yunan Model Hara Pappa ile aşk yaşayan Hakkı, çiftliğinde ürettiği sebze ve meyveleri Yunanistan’da satacak. Ege’nin karşı kıyısına ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan Hakkı, yetiştirmekte olduğu yerli balkabağı, kivi, ahududu, kuşburnu ve iğdeyi sosyal medyada paylaştı. 

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