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  3. Geçen ay hastaneye kaldırılmıştı! Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Geçen ay hastaneye kaldırılmıştı! Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Geçen ay hastaneye kaldırılmıştı! Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçen ay yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi. Tedavisi tamamlanan Erbil, taburcu edildi.

İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.


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