Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! 'Açtığı bu yola aşkla sarılcağım'

Gamze Özçelik zor durumda olan vatandaşlar ile çektirdiği fotoğrafın altına bu duygusal satırları yazdı

"Bazı hayatları gördükçe, Allah’ın bana nasip ettikleri karşısında nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum. Verdiklerinin karşısında layık olabilecek miyim bilmiyorum. Gücüm ne kadarına yetecek bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o da açtığı bu yola aşkla sarıldığımdır. ‘O’nun ipine sımsıkı sarılmaktan başka neyimiz var ki?.."



Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.



