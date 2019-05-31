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31 Mayıs 2019 Cuma 10:53 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:53

Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! 'Açtığı bu yola aşkla sarılcağım'

Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! 'Açtığı bu yola aşkla sarılcağım'

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibi ile Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor. Tanzanya'da bulunan Özçelik'in dün sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar herkesi duygulandırdı.

Gamze Özçelik zor durumda olan vatandaşlar ile çektirdiği fotoğrafın altına bu duygusal satırları yazdı

"Bazı hayatları gördükçe, Allah’ın bana nasip ettikleri karşısında nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum. Verdiklerinin karşısında layık olabilecek miyim bilmiyorum. Gücüm ne kadarına yetecek bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o da açtığı bu yola aşkla sarıldığımdır. ‘O’nun ipine sımsıkı sarılmaktan başka neyimiz var ki?.."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.

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