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  3. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş arasında gerilim tırmanıyor! 'Yardım eder gibi görünme...'

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş arasında gerilim tırmanıyor! 'Yardım eder gibi görünme...'

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş arasında gerilim tırmanıyor! 'Yardım eder gibi görünme...'

Gamze Özçelik ve eski eşi Uğur Pektaş arasında gerilim tırmanıyor.

Yıllardır kendisini yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye adayan Özçelik, 4 yıl evli kaldığı Pektaş’ın mahkeme kararıyla çocuğunu görmesini yasakladı. Mahkeme de Pektaş’ın velayeti annesinde olan Murathan’ı hafta sonu görmesini engelledi. Oğlunu görememekten yakınan Pektaş, sosyal medyadan “Yardım eder gibi görünme, yardım et ama görünme. Kimsenin aciz kalıp da kula muhtaç olmaması duasıyla amin!” diyerek eski eşine göndermede bulundu. 


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