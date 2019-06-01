Gamze Özçelik oğluyla Afrika'da iyilik dağıtıyor

Özçelik, oradaki yaşamı daha yakından görmesi için oğlu Murathan’ı da yanında götürdü. 15 gün sürecek olan gezide Özçelik, Afrika’nın 6 ülkesini gezecek. Özçelik’in ilk durağı Tanzanya oldu. Özçelik, Tanzanya’da bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, “Soran olursa Tanzanya’da kankasıyla baklava yiyor deyin” notuyla paylaştı.