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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:35 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:35

Gamze Özçelik oğluyla Afrika'da iyilik dağıtıyor

Gamze Özçelik oğluyla Afrika'da iyilik dağıtıyor

Oyunculuk kariyerine ara vererek Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eden Gamze Özçelik, Afrika gezisine çıktı.

Özçelik, oradaki yaşamı daha yakından görmesi için oğlu Murathan’ı da yanında götürdü. 15 gün sürecek olan gezide Özçelik, Afrika’nın 6 ülkesini gezecek. Özçelik’in ilk durağı Tanzanya oldu. Özçelik, Tanzanya’da bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, “Soran olursa Tanzanya’da kankasıyla baklava yiyor deyin” notuyla paylaştı. 

 

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