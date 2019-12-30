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Gamze Erçel: Hande yeğenine çok düşkün

Gamze Erçel: Hande yeğenine çok düşkün

10 gün önce anne olan Gamze Erçel, önceki gün The Most Kuaför’ün yılbaşı partisine katıldı.

"Biz kızımıza, kızımızda bize alışmaya çalışıyor, anneliğin duygusu tarif edilemez" diyen Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'in de yeğenine çok düşkün olduğunu söyledi. Erçel, "Set ne zaman biterse bitsin, setten geldiği gibi soluğu kızımın yanında alıyor. Bir teyze olarak çok düşkün Aylin Mavi'ye" dedi. 

Hande Erçel'in yeğeni için hesap açarak 500 bin TL hesaba yatırdığı haberlerinin hatırlatılması üzerine ise gülümseyen Gamze Erçel, "Doğru değil. Öyle bir haberin nasıl çıktığını dahi bilemiyorum." dedi.


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