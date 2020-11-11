Game of Thrones'un yıldızı Jason Momoa'dan çarpıcı açıklama: Faturaları ödeyemedik, aç kaldık

Aquaman, Justice League ve Game of Thrones gibi yapımlarda rol alan Jason Momoa yıllar önce ailesiyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Instyle dergisine röportaj veren 41 yaşındaki oyuncu Game of Thrones dizisinden 2011 yılında ayrıldıktan sonra iş bulamadığını ve ailesiyle birlikte açlık çektiğini söyledi.



Ünlü oyuncu, Game of Thrones'un ilk sezonunda 10 bölüm oynamıştı. Jason Momoa, diziden ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte "yıllarca faturaları ödeme mücadelesi verdiklerini" anlattı.

"Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" dedi.

Momoa için işler 2016'da Justice League ve sonrasında Aquaman filmlerinde rol almasıyla değişti. Momoa, ününü artıran bu filmlerle birlikte maddi durumunu da düzeltti.