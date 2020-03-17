Game of Thrones'un Tormund'u Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Instagram hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, semptomların hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

'MESAFENİZİ KORUYUN'

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" dedi.

