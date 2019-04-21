Game Of Thrones 8. sezon 2. Bölüm nasıl izlenir? Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm nereden izlenir?

Game Of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Game Of Thrones şifresiz nereden izlenir? Sevilen dizide heyecan durmuyor. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşuyor. Dizinin jeneriğinde de birçok değişiklik gerçekleştirilmiş. Yeni bölümde Daenerys ve Sansa arasında gerginlik devam ediyor. Daenerys Sansa’ya, “Cersei’ye asla güvenmemeliydin.” Diyor. Sansa ona, “Sen de güvenmemeliydin.” yanıtını veriyor. İkili arasındaki gerginlik devam ediyor. Arya, “Ölüm. Pek çok yüzü hissettim. Bu yüzü görmek için sabırsızlanıyorum.” diyor. Jon’un ne kadar vakitleri olduğunu sorması üzerine yarın gün doğana kadar vakitleri olduğu yanıtı veriliyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Game Of Thrones 8. Sezonu yayınlandı. Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar gecesi ekrana geldi. 2. bölüm 22 Nisan sabah 04.00'da yayınlanacak. Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Dizinin 2. Bölümünde Daenerys, “Ben küçük bir çocukken ağabeyim bana bir masal anlatırdı. Babamızı öldüren adam hakkında… O adama yapmak istediğimiz şeyler hakkında…” diyor ve ortam buz kesiyor. Daha sonra farklı bir sahnede Daenerys Sansa’ya, “Cersei’ye asla güvenmemeliydin.” Diyor. Sansa ona, “Sen de güvenmemeliydin.” yanıtını veriyor. İkili arasındaki gerginlik devam ediyor. Arya, “Ölüm. Pek çok yüzü hissettim. Bu yüzü görmek için sabırsızlanıyorum.” diyor. Jon’un ne kadar vakitleri olduğunu sorması üzerine yarın gün doğana kadar vakitleri olduğu yanıtı veriliyor.

8. SEZONDA NELER OLUYOR?

Game Of Thrones yeni sezonu nefes kesen bir bölüm ile başladı. Final sezonunda herkesin heyecanla beklediği kış gerçekten geliyor. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşuyor. Dizinin jeneriğinde de birçok değişiklik yapılmış. Sadece dört mekan bulunuyor. Jenerikte kırık duvardan güneye doğru inen bir buz bulunuyor ve kalelerin içleri de görünüyor. 1. Bölümünün çoğu Winterfell’de geçiyor. Winterfell halkı ejderhaları ilk kez gördü. Sansa ise Daenerys’i hiç sevmedi. Arya ve Jon bir araya geldiler. Bölüm sonunda Jon Snow kendisini şok eden bir gerçeği öğrendi.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.