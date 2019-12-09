Furkan Andıç'ı hayal kırıklığına uğratan buluşma! 'Meğerse gerçeği yansıtmıyormuş'

Programda ilginç açıklamalarda bulunan Andıç, "En kötü buluşman nasıldı?" sorusunda internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

'GÖZLERİMİZLE ANLAŞIP OLMAYACAĞINI ANLADIK'

Oyuncu, "Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık" dedi.