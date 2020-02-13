Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkı ortaya çıktı! Kolyeleri ele verdi

'Her Yerde Sen' dizisi final yaptıktan sonra havalimanında Aybüke Pusat’la tatile giderken görüntülenen ve aşk dedikodularıyla gündeme gelen Furkan Andıç, “Sizin taktığınızla Aybüke hanımın kolyesi aynı. Birlikte mi aldınız?” sorusuna “Hayır tabii ki” yanıtını verdi. Ancak Andıç'ın açıklaması hayranlarını ikna etmeye yetmedi.