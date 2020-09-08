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  3. Funda Arar yeni bir projeye imza attı
08 Eylül 2020 Salı 21:55 | Son Güncelleme:

Funda Arar yeni bir projeye imza attı

Funda Arar yeni bir projeye imza attı

Şarkıcı Funda Arar, pandemi döneminde konserlerden arta kalan zamanını özel bir projeyle değerlendi.

Funda Arar, türkü ve pop parçalardan oluşan 10 eseri akustik olarak seslendirdi. Anadolu Feneri’nde bir mekânı kapatan Arar, videolarını 15 günde bir kendi YouTube hesabından yayımlayacak. 

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