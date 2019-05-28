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28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00

Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul'un setinde 

Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul'un setinde 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva’daki setini ziyaret etti.

Final bölümünün çekimlerinin devam ettiği obaya giden Oktay, buradan ana otağa geçti. Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set hakkında bilgi alan Oktay’a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi. Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, “Ertuğrul” karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da sohbet etti. 

 

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