Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım Fransa'ya damgasını vurdu!

Etkinlikte ‘Kim Milyoner Olmak İster’ bilgi yarışması sunucusu- oyuncu Murat Yıldırım, 'En Sevilen Erkek Sanatçı' ödülüne layık görüldü. Sen Anlat Karadeniz’de rol alan Öykü Gürmen ise canlandırdığı Asiye rolüyle 'En Sevilen Kadın Oyuncu' seçildi. Yıldırım, “Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız. Çok samimi, çok sıcak insanlar var. Bizi çok güzel karşıladılar” dedi.