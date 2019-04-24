Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8646
  • 6,579
  • 240.054
  • 96.374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım Fransa'ya damgasını vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım Fransa'ya damgasını vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım Fransa'ya damgasını vurdu!

Fransa’nın Lyon kentinde bu yıl 9’uncusu gerçekleşen 'Geleneksel Lyon Festiculture'ne Türk oyuncular damga vurdu.

x

Etkinlikte ‘Kim Milyoner Olmak İster’ bilgi yarışması sunucusu- oyuncu Murat Yıldırım, 'En Sevilen Erkek Sanatçı' ödülüne layık görüldü. Sen Anlat Karadeniz’de rol alan Öykü Gürmen ise canlandırdığı Asiye rolüyle 'En Sevilen Kadın Oyuncu' seçildi. Yıldırım, “Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız. Çok samimi, çok sıcak insanlar var. Bizi çok güzel karşıladılar” dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi