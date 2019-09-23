Firuze dizisinde Ayça Ayşin Turan'ın partneri Alperen Duymaz oldu

Ayça Ayşin Turan’ın, çekimlerine yakında başlanacak “Firuze” adlı dizideki rol arkadaşı belli oldu. Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği dizide Turan, Alperen Duymaz ile kamera karşısına geçecek. Dizi, bir genç kızın babasının uğradığı haksızlığı ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi ve iki gencin üniversite yıllarında filizlenen imkansız aşkını konu alıyor.