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  3. Firuze dizisinde Ayça Ayşin Turan'ın partneri Alperen Duymaz oldu

Firuze dizisinde Ayça Ayşin Turan'ın partneri Alperen Duymaz oldu

Firuze dizisinde Ayça Ayşin Turan'ın partneri Alperen Duymaz oldu

Yakın çekimlerine başlanacak olan 'Firuze' dizisinde Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz partner oldu.

Ayça Ayşin Turan’ın, çekimlerine yakında başlanacak “Firuze” adlı dizideki rol arkadaşı belli oldu. Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği dizide Turan, Alperen Duymaz ile kamera karşısına geçecek. Dizi, bir genç kızın babasının uğradığı haksızlığı ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi ve iki gencin üniversite yıllarında filizlenen imkansız aşkını konu alıyor.

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