Filme Cinayet Süsü verildi

Başrollerinde Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Binnur Kaya gibi isimlerin rol aldığı ‘Cinayet Süsü’ filmi vizyonda kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanıyor. 16 Ağustos’ta seyircisiyle buluşacak olan projenin önceki gün yayımlanan fragmanı, izleyicilerine güldürme garantisi sunuyor!

KOMEDİYİ ALİ ATAY ÇEKTİ

Tarihin en gizemli seri katil vakasını, olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin eğlenceli maceralarının anlatıldığı filmin çekimleri İstanbul’da tamamlandı. Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in senaryosunu yazdığı projenin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor. Filmde usta oyuncu Uğur Yücel Başkomiser Emin, Binnur Kaya, Asuman Cengiz Bozkurt ise komiser Salih karakteriyle seyirciyi selamlayacak.