Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'den istediği tazminat dudak uçuklattı!

Babalar Günü'nde oğlu Kuzey ile birlikte paylaştığı fotoğrafa 'Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim' yazarak kafaları karıştıran Özcan Deniz cephesinden üzücü haber geldi.

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük gerçek adı 'Fatıma' olan Feyza Aktan'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.

ANNELİK GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR

15 aydır evli olduğu eşinin, oğlu Kuzey'e karşı annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, eşinin kendisine, ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını ileri sürdü.

FEYZA AKTAN 15 MİLYON LİRA İSTEDİ

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre ise Feyza Aktan boşanmak için 15 aylık eşi Özcan Deniz'den 15 milyon lira tazminat talep etti ve aylık bir nafaka isteğinde bulunmadı. Avukatları aracılığıyla yapılan görüşmede Aktan, "Bu tazminatı öde, çocuğumuzun masraflarını üstlen, boşanalım" dedi.



