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  • Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak boşanmaktan vazgeçti: Bir anlık sinirle paylaştım!
12 Eylül 2020 Cumartesi 13:13 | Son Güncelleme:

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak boşanmaktan vazgeçti: Bir anlık sinirle paylaştım!

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak boşanmaktan vazgeçti: Bir anlık sinirle paylaştım!

Hilal Toprak, şarkıcı eşi Ferman Toprak ile boşanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Daha sonra paylaşımını kaldıran Toprak, "Bir anlık sinir ile yaptım" dedi.

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Toprak ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2018 yılında kızları Adel Su'yu kucağına aldı. Mutlu bir evlilik süren çiftin son zamanlarda sıkıntılı günler yaşadığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilal Toprak, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaştı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

'Ayrılık' açıklaması yapan Hilal Toprak daha sonra paylaşımını kaldırdı. 2. Sayfa’ya konuşan Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.” açıklamasını yaptı.

EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Ferman Toprak ise “Biz çok mutluyuz. Ben eşimi çok seviyorum o da beni çok seviyor. İyi ki varsınız, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.

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