Ferhat ile Şirin 5. bölümde neler oldu? Ferhat ile Şirin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın yer aldığı Ferhat ile Şirin dizisi 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı da dizinin son bölümü bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Annesini bulma yolunda büyük aşama kaydeden Ferhat için herşey bitti sanılırken beklenmedik bir gelişme herkesin hayatının değişmesine yol açacaktır. Ferhat ile Şirin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde

FERHAT İLE ŞİRİN 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat'ın marangozhanesinde Şirin'in bulduğu evraklar Ferhat'ın tüm geçmişini ortaya çıkarır. Banu ve Şirin gerçekleri öğrendiklerinde büyük tepki gösterirler. Annesini bulma yolunda büyük aşama kaydeden Ferhat için herşey bitti sanılırken beklenmedik bir gelişme herkesin hayatının değişmesine yol açacaktır.

FERHAT İLE ŞİRİN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberin içerisine eklenecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…