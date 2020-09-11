Fatih Ürek'in yeni adresi 'Kuaförüm Sensin' oldu

Kuaförüm Sensin programında Bülent Ersoy’un yerine gelecek isim belli oldu.

‘KUAFÖRÜM SENSİN’DE YENİ JÜRİ KİM OLDU?

‘Kuaförüm Sensin’in yeni jüri üyesi Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ programının jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.