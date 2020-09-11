11 Eylül 2020 Cuma 16:47 | Son Güncelleme:
Fatih Ürek'in yeni adresi 'Kuaförüm Sensin' oldu
'Kuaförüm Sensin' yarışmasından Bülent Ersoy'un ayrılmasının ardından yerine gelecek olan jüri belli oldu. Yeni sezonda 'Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Fatih Ürek, Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyesi oldu.
Kuaförüm Sensin programında Bülent Ersoy’un yerine gelecek isim belli oldu.
‘KUAFÖRÜM SENSİN’DE YENİ JÜRİ KİM OLDU?
‘Kuaförüm Sensin’in yeni jüri üyesi Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ programının jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.