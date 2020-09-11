  • $7,4781
  • 8,8527
  • 468.486
  • 1102
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Eylül 2020 Cuma 16:47 | Son Güncelleme:

Fatih Ürek'in yeni adresi 'Kuaförüm Sensin' oldu

Fatih Ürek'in yeni adresi 'Kuaförüm Sensin' oldu

'Kuaförüm Sensin' yarışmasından Bülent Ersoy'un ayrılmasının ardından yerine gelecek olan jüri belli oldu. Yeni sezonda 'Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Fatih Ürek, Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyesi oldu.

Kuaförüm Sensin programında Bülent Ersoy’un yerine gelecek isim belli oldu.

‘KUAFÖRÜM SENSİN’DE YENİ JÜRİ KİM OLDU?

‘Kuaförüm Sensin’in yeni jüri üyesi Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ programının jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.

<p>Hindistan ile Çin sınırındaki Ladakh'taki Galwan Vadisi'nden olduğu, Çinli ile Hint askerlerin so

Çinli ile Hint askerlerinin sopalı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Canlı altın fiyatları ne kadar? 11 Eylül 2020 Gram altın fiyatları kaç TL oldu?

Kolombiya'da kanlı gösteri: 7 kiş öldü, 248 kişi yaralandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.