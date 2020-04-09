Fatih Ürek ipleri kopardı: Demet Akalın benim için bitmiştir!
Gelinim Mutfakta programının sunucusu Fatih Ürek, Saba Tümer'in canlı yayınına katıldı. Demet Akalın'la ilgili konuşan Ürek, ipleri tamamen kopardı: Demet Akalın benim için bitmiştir!
Bir süredir küs olan Demet Akalın ile Fatih Ürek arasındaki gerilim yine arttı. Saba Tümer’in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Fatih Ürek, konu Demet Akalın’a gelince çok sert cümleler kurdu.
'BENİM İÇİN BİTMİŞTİR'
Demet Akalın’ı aradığını ama ve kendisine “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini söyleyen Ürek, “Demet Akalın benim için bitmiştir!” dedi.