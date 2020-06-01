Fatih Terim'in kızı Merve Terim uyardı: Çocuktur anlamaz demeyin!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün sosyal medyada ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Merve Terim Çetin, pandemi sürecine dair ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Psikoloji ve sosyoloji mezunu olan 36 yaşındaki Terim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte çocukları bilgilendirmeli. Bilgiyi onlara süzerek sunmalıyız. Ne çok korkutucu olmalı, ne de 'Korkacak bir şey yok' tutumuna girmeliyiz. 'Çocuktur, anlamaz' demek yerine onun da bir birey olduğunu kabul ederek konuşmalıyız.