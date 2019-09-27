Fatih Bulut'tan şoke eden itiraflar: Yüzde 40 duymuyorum, nota da bilmem

Fatih Bulut, önceki gün Ertem Şener’in BiPlay TV’deki programına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, "2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları" dedi. Ayrıca Fatih Bulut, "Yakında 4 yeni şarkım çıkacak. Sevenlerim yine buna benzer bir eser istiyor, o da hazır; adı ‘Sultan Süleyman’ olacak." şeklinde konuştu.

İREM’DEN YANIT BEKLİYOR

Öte yandan oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla şarkısının patladığını hatırlatan Fatih Bulut, "Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk." sözleriyle sürpriz bir işbirliğinden de söz etti.