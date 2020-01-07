Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı neden bitti? Taraflardan ilk yorum!

'Tutunamayanlar' dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Doğu Demirkol ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz ay ilk kez görüntülenmiş ve çiftin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Önceki gün de iki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silince ilişkilerinin bittiği öne sürüldü.

'YORUM YAPMIYORLAR'

Son olarak aşıkların arasında çıkan tartışmanın krize döndüğü ve bu nedenle sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildikleri ortaya çıktı. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetindi. Sevgililerin tekrar bir araya gelmelerinin zor olduğu söyleniyor.