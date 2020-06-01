Farah Zeynep Abdullah ile Emrah Karaduman aşk mı yaşıyor?

2019 yılının sonundan beri kendisi gibi oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, mart ayında ilişkiyi noktaladı. Hatta ikili, ayrılık sonrası birbirlerini Instagram'da da hemen takipten çıktı. 30 yaşındaki güzel oyuncunun yüzü ise son günlerde yeniden gülmeye başladı.

YENİ BİR AŞK MI DOĞDU?

Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla ünlenen Emrah Karaduman'la son günlerde sürekli bir araya gelmeye başladı. 28 yaşındaki müzisyenle eğlenceli anlarını da Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, akıllara "Yeni bir aşk mı doğdu?" sorusunu getirdi.

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile birçok hit şarkıya imza atmakla kalmadı; ikilinin uzun süre aşk yaşadığı da iddia edildi.

2019 yılının son ayında Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un arasında aşk yaşandığı ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmadı.