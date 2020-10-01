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  • Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile benzerliği şaşırttı!
01 Ekim 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile benzerliği şaşırttı!

Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile benzerliği şaşırttı!

Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı. Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Evcen ve yeğeni Rüya'nın benzerlikleri ise takipçilerini şoke etti. Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan A

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