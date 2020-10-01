Fahriye Evcen'in yeğeni Rüya ile benzerliği şaşırttı!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Evcen ve yeğeni Rüya'nın benzerlikleri ise takipçilerini şoke etti. Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.