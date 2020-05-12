Fahriye Evcen'in paylaşımı ele verdi! Burak Özçivit'ten dudak uçuklatan hediye

Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı.

Evinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan 33 yaşındaki güzel oyuncunun, kolundaki saat dikkat çekti.

300 BİN TL'LİK HEDİYE

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Burak Özçivit, Evcen’e doğum günü hediyesi olarak saat aldı. Burak Özçivit, Audemars Piguet marka saate 300 bin TL ödedi.