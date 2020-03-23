Fahriye Evcen'in koronavirüs yorumu herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından koronavirüs hakkında hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… ‘yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var’ diyor.

'İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞALIM'

Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olmaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim yada kendimiz var edelim.

'MUTLAKA EVDE KALALIM'

Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."