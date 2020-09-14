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  • Fahriye Evcen'in ekranlara dönüş şartları şaşkına çevirdi!
14 Eylül 2020 Pazartesi 09:25 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'in ekranlara dönüş şartları şaşkına çevirdi!

Fahriye Evcen'in ekranlara dönüş şartları şaşkına çevirdi!

Oğlu Karan'ı Nisan 2019'da kucağına alan ve o günden beri setlerden uzak duran oyuncu Fahriye Evcen, yeniden ekranlara dönmeye karar verdi.

“Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” diyen Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

BÖLÜM BAŞI 130 BİN TL İSTİYOR

Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı. Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.

Bu arada Covid-19’a karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.(Posta)

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