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  3. Fahriye Evcen'i duygulandırdılar! Çok anlamlı hediye

Fahriye Evcen'i duygulandırdılar! Çok anlamlı hediye

Fahriye Evcen'i duygulandırdılar! Çok anlamlı hediye

4 Haziran'da 33 yaşına giren Fahriye Evcen'e hayranlarından çok anlamlı bir hediye geldi. Duygulanan Fahriye Evcen sosyal medyadan takipçilerine teşekkür etti.

3 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 33 yaşına girmişti. Oğlunu kendi büyütmek isteyen ve bu yüzden ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Hem Türkiye hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncuya sevenleri, çok anlamlı bir doğum günü hediyesi verdi.

 Afrika'da zor şartlarda yaşamlarını sürdüren çocuklara için 240 çocuk felci, 240 kızamık aşısı ulaştıran fanları, ünlü oyuncuyu duygulandırdı. UNICEF tarafından kendisine gelen mesajı paylaşan Evcen, hayranlarına "Bu anlamlı hediye için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diyerek seslendi. 

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