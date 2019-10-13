Fahriye Evcen'den 'Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e tam destek
'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen'den büyük destek geldi. İddiaya göre Evcen; oğlu Karan ile her gün Riva’daki sete, eşinin yanına gidiyormuş.
Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle uzak kalmaması için bu yolu izleyen Evcen, çekim aralarında Özçivit’i yalnız bırakmıyor, oğluyla eşinin daha çok vakit geçirmesini sağlıyormuş. Evcen, Özçivit’in sağlıklı beslenmesi için de evde her gün yemek hazırlayıp götürüyormuş.