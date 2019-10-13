Fahriye Evcen'den 'Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e tam destek

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle uzak kalmaması için bu yolu izleyen Evcen, çekim aralarında Özçivit’i yalnız bırakmıyor, oğluyla eşinin daha çok vakit geçirmesini sağlıyormuş. Evcen, Özçivit’in sağlıklı beslenmesi için de evde her gün yemek hazırlayıp götürüyormuş.