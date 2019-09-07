Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı: Verdiği huzur kelimelerle anlatılmaz
Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlu Karan'la bir paylaşım yaptı. Evcen'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile tatile çıkan Fahriye Evcen, tatil dönüşünde görüntülenmiş ve son haliyle olay yaratmıştı. Doğum kilolarını veremediği görülen Evcen, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Oyuncu hakkında kötü yorumlar gelince Evcen'e destek mesajları yağmıştı.
YENİ PAYLAŞIM
Bu eleştirileri umursamadığını bir kez daha gösteren Fahriye Evcen, oğlu Karan'la bir paylaşımda bulundu. Evcen, paylaştığı fotoğrafa ise şu duygusal sözleri not düştü: "Yakaya sımsıkı tutunan o el... Bilen bilir verdiği huzuru; Kelimelerle anlatılmaz."