Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'le filtreli paylaşım: Onu da alet ettim!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte çekildiği karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, bu kez de eşi birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı.

Alevli filtre ile çekilmiş pozlarını paylaşan Evcen, üzerine şu notu düştü: “Onu da alet ettim…”