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  • Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'le filtreli paylaşım: Onu da alet ettim!
11 Eylül 2020 Cuma 17:54 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'le filtreli paylaşım: Onu da alet ettim!

Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'le filtreli paylaşım: Onu da alet ettim!

3 yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçen yıl ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte çekildiği karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, bu kez de eşi birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı.

Alevli filtre ile çekilmiş pozlarını paylaşan Evcen, üzerine şu notu düştü: “Onu da alet ettim…”

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