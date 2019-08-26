Fahriye Evcen'den eleştirilere öpücüklü yanıt

Yaşananların ardından Fahriye Evcen, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu yaptığı son paylaşıma ingilizce olarak ‘Öpücükler’ notunu düştü ve bir dudak emojisi kullanarak adeta eleştirilerle dalga geçti.