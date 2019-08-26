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  3. Fahriye Evcen'den eleştirilere öpücüklü yanıt

Fahriye Evcen'den eleştirilere öpücüklü yanıt

Fahriye Evcen'den eleştirilere öpücüklü yanıt

Kısa süre önce eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatile çıkan Fahriye Evcen, tatil sonrası objektiflere yansımış ve doğum kilolarından kurtulamadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Daha sonra meslektaşları dahil pek çok destek mesajı alan Evcen, yeni bir paylaşımda bulundu.

Yaşananların ardından Fahriye Evcen, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu yaptığı son paylaşıma ingilizce olarak ‘Öpücükler’ notunu düştü ve bir dudak emojisi kullanarak adeta eleştirilerle dalga geçti.

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Eleştirilere öpücüklü yanıt
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