Fahriye Evcen bebeği Karan'ı paylaştı! İşte ilk görüntü

Güzel oyuncu Fahriye Evcen bebeği Karan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in geçtiğimiz Nisan ayında bebekleri dünyaya gelmişti. Ünlü çift Karan’ın sosyal medya hesabını daha dünyaya gelmeden açmışlardı. Hayranları heyecanla çiftin bebeklerini yayınlamasını bekliyor. Evcen Karan’ı uyuturken söylediği bir şarkıyı paylaştı.

KARAN NE DEMEK?

Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık.

TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ‘Karan’ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki anlamına gelmektedir.