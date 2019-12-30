Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kararını verdi! İstanbul'da kalmayı seçtiler

Dizinin ara vermesini fırsat bilen oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan’ı da alıp tatile çıkmak istedi. Ancak Fahriye Evcen’in babası Ramazan Evcen İstanbul’da bir hastanede tedavi gördüğü için fazla da uzaklaşmak istemediler. Bu nedenle Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Ağva’ya gitti.

Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından oğulları Karan'ı paylaşması ile neredeyse anne babasından daha ünlü olan Karan Özçivit'e adeta teklif yağmış, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ise üzerine titredikleri Karan Özçivit'e gelen teklifleri ellerinin tersiyle itmişlerdi.