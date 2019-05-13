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  3. Fahriye Evcen sırasını Burak Özçivit'e verdi! Diriliş Osman dizisi...

Fahriye Evcen sırasını Burak Özçivit'e verdi! Diriliş Osman dizisi...

Fahriye Evcen sırasını Burak Özçivit'e verdi! Diriliş Osman dizisi...

Geçtiğimiz ay oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile hayatını birleştiren güzel oyuncu hamilelik sürecinde ekranlardan uzak kalmıştı.

Çiftin ortak aldıkları kararla işlerini sıraya koyacakları öğrenilirken ilk hamle Fahriye Evcen'den geldi. Dünyaca ünlü bir kozmetik firması ile anlaşan Evcen bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni sezonda ekranlarda görülmeyecek oyuncu sırasını Burak Özçivit'e bırakarak oğluyla ilgilenecek. Burak Özçivit de Diriliş Ertuğrul'un bu sene final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman'da Osman Gazi rolüne hayat verecek!

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