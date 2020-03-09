Fahriye Evcen paylaştı, hayranları şaştı kaldı

Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu Fahriye Evcen hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen babasının vefatının ardından ilk kez ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Uzun bir aradan sonra Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir fotoğraf paylaşan Evcen, hayranlarını şaşırttı. Paylaştığı fotoğraf takipçilerine garip gelince, oyuncunun karesine pek çok yorum geldi. Yüzünün tuhaf göründüğünü dile getiren hayranlar, şu yorumlarda bulundu...