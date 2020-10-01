Fahriye Evcen paylaştı... Görenler ikizi sandı!

Ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok paylaşım yapmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı.

"TEYZE VE YEĞEN"

Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla paylaştı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.