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01 Ekim 2020 Perşembe 09:28 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen paylaştı... Görenler ikizi sandı!

Fahriye Evcen paylaştı... Görenler ikizi sandı!

Her paylaşımıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile fotoğraflarını paylaştı. İkilinin benzerliğini görenler şaştı kaldı!

Ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok paylaşım yapmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı.

"TEYZE VE YEĞEN"

Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla paylaştı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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