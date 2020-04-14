Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını ikinci kez paylaştı! Fahriye Evcen oğlu Karan için yazdığı doğum günü mesajı haberimizde...

Fahriye Evcen oğlu Karan’ın birinci yaş gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Özçivit çifti, salgın nedeniyle evlerde kaldığımız şu günlerde oğulları için online doğum günü partisi düzenleyecekler. Takipçileri Karan Özçivit’i bugüne dek bir kez görmüşlerdi. Fahriye Evcen oğlu Karan’ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinde ulaşabilirsiniz.

FAHRİYE EVCEN OĞLU KARAN’IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için düzenleyecekleri doğum günü partisini korona virüsü salgını nedeniyle iptal etti. Ünlü çift, oğullarına ailelerinin internet üzerinden katılacağı online doğum günü partisi yapmaya karar verdi. Fahriye Evcen oğlu Karan için paylaştığı doğum günü mesajında ise şu ifadelere yer verdi;

"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım...-Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)